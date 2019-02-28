МВД в 2018 году добилось выдачи России 72 человек

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция в минувшем году смогла добиться выдачи России более 72 человек, скрывавшихся от российских правоохранителей за рубежом. Об этом в четверг на расширенной итоговой коллегии МВД заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"По итогам минувшего года во взаимодействии с Интерполом мы добились выдачи более 72 лиц, скрывавшихся за рубежом. В основном это люди, подозреваемые в тяжких и особо тяжких преступлениях", - сказал министр.

По его словам, всего полиция в 2018 году задержала 54 тыс. человек, скрывавшихся от следствия или суда.

Колокольцев отметил, что раскрываемость преступлений остается низкой. "Раскрывается только каждое четвертое преступление. Все силы руководителей полиции на всех уровнях необходимо направить на изменение данной ситуации",- отметил министр.