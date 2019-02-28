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Более 28 тыс. преступлений в РФ в 2018 году раскрыли с помощью системы "Безопасный город"

По данным МВД, количество преступлений, совершенных на улицах, снизилось на 5%, а дружинники и общественники задержали около 10 тыс. правонарушителей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Система "Безопасный город" помогла раскрыть более 28 тысяч преступлений в 2018 году, сообщил в четверг на расширенном итоговом заседании коллегии МВД РФ его глава Владимир Колокольцев.

"Активно используются возможности правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". С его применением раскрыто свыше 28 тыс. преступлений", - сказал он.

По данным главы МВД, количество преступлений, совершенных на улицах, снизилось на 5%, а дружинники и общественники задержали около 10 тыс. лиц, совершивших уголовные преступления, и 450 тыс. административных нарушителей. Также, добавил Колокольцев, в стране установлены свыше 265 тыс. камер видеонаблюдения и почти 1,2 тыс. терминалов экстренной связи с полицией.

Программа "Безопасный город" - это комплекс программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеоохраны и технической безопасности. Она предназначена для автоматизации решения наиболее важных задач современных городов, в первую очередь, это техническая поддержка служб общественной безопасности, чрезвычайных служб.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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