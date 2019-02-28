Депутаты владимирского заксобрания утвердили регионального омбудсмена на второй срок

ВЛАДИМИР, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Владимирской области большинством голосов поддержали кандидатуру Людмилы Романовой на пост уполномоченного по правам человека в регионе на второй срок. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе собрания.

"28 февраля депутаты заксобрания утвердили на должность уполномоченного по правам человека во Владимирской области на следующий пятилетний срок Людмилу Романову. Ранее ее кандидатуру одобрила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Депутаты дали высокую оценку правозащитной деятельности Романовой и большинством голосов приняли решение о продлении срока полномочий", - уточнили в законодательном собрании.

В январе Людмиле Романовой также была объявлена благодарность президента РФ за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Против переутверждения Людмилы Романовой выступили члены фракции КПРФ, которые посчитали недопустимым совмещение работы омбудсмена с постом сопредседателя регионального штаба ОНФ, который также занимает общественница.

Романова была впервые назначена на должность уполномоченного по правам человека во Владимирской в ноябре 2013 года.