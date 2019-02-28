Колокольцев заявил о высокой нагрузке на следователей

МОСКВА, 28 февраля. ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что нагрузка на следователей органов внутренних дел возрастает и в связи с этим необходимы оргштатные мероприятия.

"Нагрузка на следователей возрастает. Численность за последние годы сократилась с 54 тыс. до 46 тыс. В таких условиях нужны дополнительные меры, включая оргштатные мероприятия", - сказал министр на итоговой расширенной коллегии МВД.

Он обратил внимание на то, что о высокой нагрузке на следователей говорил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Глава государства подверг критике продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям без веских оснований. В качестве примера Путин привел ситуацию, когда заключенного под стражу ни разу в течение нескольких месяцев не вызывают на допрос. При этом Путин согласился с тем, что загрузка в правоохранительных органах "огромная". При этом он не исключил, что, возможно, потребуется выделение дополнительных ресурсов и увеличение количества следователей.