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В России в ближайшее время могут появиться электронные паспорта

В числе других нововведений глава МВД Владимир Колокольцев назвал единый реестр населения, систему биометрической идентификации и электронные водительские удостоверения
Глава МВД Владимир Колокольцев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава МВД Владимир Колокольцев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Электронное удостоверение личности может быть введено в России в ближайшее время. Как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной итоговой коллегии ведомства в четверг, в настоящее время перед министерством стоят глобальные задачи по модернизации информационно-технической инфраструктуры.

"Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по модернизации информационно-технической инфраструктуры органов внутренних дел. Я имею в виду единый реестр населения, систему биометрической идентификации, переход на выдачу гражданам электронных удостоверений личности и водительских прав", - сказал он.

Министр также отметил, что внедрение качественно новых методов и технических средств обработки информации также актуально в контексте противодействия криминальным угрозам в киберпространстве.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что электронные водительские удостоверения появятся в России уже в 2020 году, к данному нововведению Госавтоинспекция готова полностью.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияЧерников, Владимир Васильевич
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