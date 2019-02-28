В России в ближайшее время могут появиться электронные паспорта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Электронное удостоверение личности может быть введено в России в ближайшее время. Как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной итоговой коллегии ведомства в четверг, в настоящее время перед министерством стоят глобальные задачи по модернизации информационно-технической инфраструктуры.

"Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по модернизации информационно-технической инфраструктуры органов внутренних дел. Я имею в виду единый реестр населения, систему биометрической идентификации, переход на выдачу гражданам электронных удостоверений личности и водительских прав", - сказал он.

Министр также отметил, что внедрение качественно новых методов и технических средств обработки информации также актуально в контексте противодействия криминальным угрозам в киберпространстве.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что электронные водительские удостоверения появятся в России уже в 2020 году, к данному нововведению Госавтоинспекция готова полностью.