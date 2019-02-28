В Воронеже выявили два случая заболевания корью среди школьников

ВОРОНЕЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Санитарные врачи зафиксировали в Воронеже два случая заболевания школьников корью, сообщила в четверг пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"Зарегистрировано два случая заболевания корью. Заболели дети из одной семьи, они против кори не привиты из-за отказа родителей. Дети являются учащимися муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Воронежа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, за всеми учащимися школы после выявления кори организовано медицинское наблюдение.

"Новых случаев заболевания не зарегистрировано, угрозы его распространения нет. В школе привиты 99,5% от числа всех учащихся и педагогов", - добавили в пресс-службе.

По данным управления, в регионе против кори привиты 99,2% детей и подростков, 99% взрослых до 35 лет, а также 95% - в возрасте до 55 лет. Всего в Воронежской области проживают более 2,5 млн человек.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, относится к группе инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре, с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи. К группе риска относятся непривитые люди.