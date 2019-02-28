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Единая диспетчерская служба скорой помощи Тульской области признана лучшей в РФ

По словам министра здравоохранения региона Андрея Третьякова, планируется организовать отделение санитарной авиации, а также создать учебный класс для повышения квалификации сотрудников скорой помощи

ТУЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи, организованная в Тульской области, признана лучшей в России. Об этом в четверг сообщил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко в Туле во время проведения научно-практической конференции с участием специалистов из регионов Центрального федерального округа.

"В Туле создана лучшая в стране единая диспетчерская, которая обеспечивает своевременную и правильную эвакуацию экстренных больных по всей области вне зависимости от местонахождения. С первой минуты обращения каждый человек является объектом пристального внимания специалистов, которые в комплексе обеспечивают не только поддержку до приезда и затем своевременный приезд бригады, но и выбор правильного направления госпитализации. Ранее такая возможность была только в крупных городах и региональных центрах. Тульская область стала первым регионом, где эта система накрыла всю территорию", - цитирует пресс-служба правительства региона Багненко.

Централизация диспетчерской службы скорой медицинской помощи в Тульской области была проведена в 2018 году, в ее состав вошли станции всех 25 районов региона. Диспетчерская обеспечивает круглосуточный прием звонков на номер телефона "03" и интегрирована с информационной системой "112".

Ежедневно на дежурство заступают около 125 медицинских бригад, они обслуживают порядка 35 тыс. вызовов в месяц.

"При поступлении вызова автоматически происходит определение ближайшей бригады, и именно она отправляется на вызов, вне зависимости от административного деления и привязки к учреждению", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Андрея Третьякова.

По его словам, в Тульской области планируется организовать отделение санитарной авиации, а также создать учебный класс для повышения квалификации сотрудников скорой помощи.

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