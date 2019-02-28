Власти Петербурга не готовят новых документов по Исаакию взамен утративших силу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга не готовят новых документов по использованию Исаакиевского собора после того, как распоряжение о порядке его передачи Русской православной церкви (РАЦ) утратило силу 30 декабря 2018 года. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин в кулуарах Международного форума труда.

"Новые документы никакие не делаются, потому что нет заявления (от РПЦ). Никаких предложений его как-то по-другому использовать на сегодняшний день пока нет, поэтому используем так, как он до того использовался", - сказал Елин, отвечая на вопрос ТАСС.

Директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров ранее сообщал ТАСС, что отношения музея и РПЦ по-прежнему определяются соглашением о социальном партнерстве 2005 года, предусматривающим проведение в соборе двух служб в день. Летом 2017 года была достигнута договоренность о том, что в большие церковные праздники все богослужения будут проходить в центральном нефе, 7 декабря 2018 года для богослужений был открыт еще один придел собора - Екатерининский.

В начале 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было дано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Однако официальной заявки от РПЦ для реализации распоряжения в городскую администрацию так и не поступило.

Тема передачи собора Церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге. Решение городских властей по Исаакию также оспаривали в суде. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в марте 2017 года подтвердил, что распоряжение от 30 декабря 2016 года не является правовым актом о передаче здания Исаакиевского собора РПЦ.