Волонтеры РПЦ отремонтируют фасады 30 псковских храмов на средства президентского гранта

ПСКОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Фасады 30 храмов Псковской области проведут в порядок в 2019 году волонтеры в рамках проекта Русской православной церкви "Наши древние храмы". Работы будут вестись на средства президентского гранта, сообщил в четверг журналистам представитель Фонда Андрея Боголюбского, получившего соответствующий грант, Александр Шепелев.

"В Пскове огромное количество небольших храмов находятся в разном состоянии <...> Мы запросили у фонда президентских грантов [средства] на покупку расходных материалов и минимального инструментария для приведения фасадов храмов и прихрамовых территорий в надлежащий вид. Нам одобрили проект, у нас получилось, что на 30 храмов, которые находятся в Пскове и окрестностях, у нас есть бюджет на покупку расходных материалов в размере 63 тыс. рублей на каждый храм. Мы хотим пригласить людей поучаствовать, мы ждем людей, которые хотят жить в красивом городе и получать удовольствие от того, что они видят вокруг, мы дадим, ведра, грабли, кисти, краски", - сказал Шепелев.

Поддержать проект намерены и псковские власти. Об этом журналистам заявил заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Алексей Наливко.

"Учитывая высокую стоимость реставрационных работ, реализация проекта "Наши древние храмы" позволит привести в надлежащее состояние фасады и прилегающие территории. Под фасадами мы понимаем побелку, потому что все остальные работы - это будет уже реставрация, это уже другие требования к организации работы, они должны выполняться аттестованными специалистами. Со своей стороны, комитет будет оказывать всемирную консультационную и организационную помощь в рамках своих полномочий, и будет сопровождать весь срок проведения проекта, то есть оказывать помощь", - сказал Наливко.

По его словам, на территории Псковской области расположено порядка 380 памятников религиозного значения, большая часть из них нуждается в реставрации.