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Волонтеры РПЦ отремонтируют фасады 30 псковских храмов на средства президентского гранта

Представитель Фонда Андрея Боголюбского Александр Шепелев сообщил, что на территории региона находятся порядка 380 памятников религиозного значения, большинству из них нужна реставрация

ПСКОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Фасады 30 храмов Псковской области проведут в порядок в 2019 году волонтеры в рамках проекта Русской православной церкви "Наши древние храмы". Работы будут вестись на средства президентского гранта, сообщил в четверг журналистам представитель Фонда Андрея Боголюбского, получившего соответствующий грант, Александр Шепелев.

"В Пскове огромное количество небольших храмов находятся в разном состоянии <...> Мы запросили у фонда президентских грантов [средства] на покупку расходных материалов и минимального инструментария для приведения фасадов храмов и прихрамовых территорий в надлежащий вид. Нам одобрили проект, у нас получилось, что на 30 храмов, которые находятся в Пскове и окрестностях, у нас есть бюджет на покупку расходных материалов в размере 63 тыс. рублей на каждый храм. Мы хотим пригласить людей поучаствовать, мы ждем людей, которые хотят жить в красивом городе и получать удовольствие от того, что они видят вокруг, мы дадим, ведра, грабли, кисти, краски", - сказал Шепелев.

Поддержать проект намерены и псковские власти. Об этом журналистам заявил заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Алексей Наливко.

"Учитывая высокую стоимость реставрационных работ, реализация проекта "Наши древние храмы" позволит привести в надлежащее состояние фасады и прилегающие территории. Под фасадами мы понимаем побелку, потому что все остальные работы - это будет уже реставрация, это уже другие требования к организации работы, они должны выполняться аттестованными специалистами. Со своей стороны, комитет будет оказывать всемирную консультационную и организационную помощь в рамках своих полномочий, и будет сопровождать весь срок проведения проекта, то есть оказывать помощь", - сказал Наливко.

По его словам, на территории Псковской области расположено порядка 380 памятников религиозного значения, большая часть из них нуждается в реставрации.

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