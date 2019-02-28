Глава СК призвал не снижать темпы борьбы с коррупцией в сфере гособоронзаказа

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил задачу перед военными следователями бороться с коррупционными проявлениями при использовании средств, выделяемых по гособоронзаказу. Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, такую задачу Бастрыкин поставил в ходе расширенной коллегии Главного военного следственного управления СК.

"Александр Бастрыкин поставил ряд задач перед военными следственными органами на 2019 год, к которым прежде всего отнес дальнейшее наращивание взаимодействия с гражданами, сохранение высоких показателей качества предварительного следствия и недопущение снижения темпов противодействия преступлениям коррупционной направленности, в том числе в сфере государственного оборонного заказа", - сказала Петренко.

По ее словам, председатель СК положительно оценил результаты работы военного следствия, отметив высокий уровень служебной дисциплины, являющийся характерной чертой военных следственных органов. Он поблагодарил руководителя ГВСУ Александра Сорочкина и весь личный состав за проделанную работу. "Вы достигли объективно хороших результатов, практически полной раскрываемости преступлений, и в немалой степени этому способствует пристальное внимание, уделяемое вами качеству следственной работы", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что военными следователями "накоплен ценный опыт расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженных конфликтов, происшествий с военной и иной техникой" и положительно оценил проведенную работу на территории Сирии, поблагодарив Минобороны за обеспечиваемые следствию содействие и безопасность следователей. Глава СК также затронул вопрос кадрового обеспечения, напомнив о развитии внутриведомственной системы образования, предложив руководству ГВСУ изучить и оценить потенциал притока кадров из военных вузов.