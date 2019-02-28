Reuters: индийский регулятор не нашел асбест в детском порошке Johnson & Johnson

ТАСС, 28 февраля. Центральная организация по контролю за качеством лекарств (CDSCO) Индии не обнаружила в детской присыпке компании Johnson & Johnson (J&J) асбест - вредное для здоровья вещество. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на два источника.

В декабре регулятор издал предписание J&J временно прекратить производство порошка на двух фабриках в Индии по подозрению в наличии асбеста в составе продукта. Это произошло после того, как агентство Reuters со ссылкой на многочисленные документы опубликовало сообщение с утверждениями о том, что детская присыпка, производившаяся J&J в период с 1971 года по начало 2000-х годов, содержала незначительное количество этого вещества, являющегося источником онкологических заболеваний. Утверждалось, что руководству компании было об этом известно, однако оно не принимало никаких мер и лишь сейчас стало пытаться найти выход из ситуации. Компания тогда немедленно опровергла эту информацию, заявив о полной безопасности продукции.

По данным источников агентства, теперь регулятор проинформировал J&J о том, что данные предположения в результате экспертизы не подтвердились.