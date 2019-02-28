Аукционный дом Drouot продает документ за подписью Сталина

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Французский аукционный дом Drouot выставляет на торги 4 апреля оригинал документа за подписью Иосифа Сталина, касающийся Севастополя, сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP). В документе Сталин рекомендует изменить название города на "Севастопольский", а также присвоить это почетное наименование нескольким формированиям Красной Армии.

Как сказала ТАСС официальный представитель Drouot Матильд Феннебреск, "в рамках распродажи крупных фондов компании по торговле раритетными манускриптами и книгами Aristophil аукционный дом предлагает коллекционерам приобрести документ от 6 июня 1944 года за подписью советского лидера Иосифа Сталина". По ее словам, в тексте документа, "напечатанного на машинке и подписанного синим карандашом, Сталин отдает распоряжение изменить название недавно освобожденного Севастополя на новое - город Севастопольский".

В документе, отметила она, также содержится указание добавить наименование "Севастопольский" к названиям шести формирований Красной Армии, участвовавших в Крымской стратегической наступательной операции. Ожидаемая продажная цена документа на аукционе - €7-8 тыс., сообщает аукционный дом.

На начинающейся в апреле этой серии аукционов, как сообщает AFP, будут также выставлены на продажу документы за подписью Марии Антуанетты, Генриха IV и ряда других исторических лиц. Распродажи проводятся уже второй год подряд во Франции после ликвидации по решению суда компании Aristophil, в чьем распоряжении находились исторические документы.

Распродажа конфискованных у ликвидированной компании исторических документов проводят четыре французских аукционных дома - Drouot, Aguttes, Artcurial и Ader-Nordmann. Всего должно пройти не менее 300 аукционов. Доход от 14 из них в 2018 году составил в €26,4 млн.