Семьям в Подмосковье раздадут затворы на окна, которые позволят защитить детей от падения

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова договорилась с производителями окон и фурнитуры о раздаче ограниченного числа бесплатных замков на окна для защиты детей. Планируется, что акция начнется до апреля 2019 года, сообщила она в четверг журналистам.

"Я получила обещание, что у меня будет много бесплатных затворов для нашей акции. Мы собираемся отдать их семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, многодетным семьям, матерям-одиночкам. Опасный сезон, в который чаще всего дети выпадают из окон, - это апрель-октябрь. Мы надеемся, что акция стартует в ближайшее время до начала этого сезона", - сказала она.

Акция станет частью информационной кампании для родителей об опасности, которую представляют открытые окна для маленьких детей. Так, по статистике омбудсмена в 2018 году из окон выпал 81 ребенок, из них 23 разбились насмерть. По сравнению с 2017 годом статистика ухудшилась: тогда из окон выпали 42 ребенка в Московской области.