Более 10 тыс. учителей за 1,5 года воспользовались новым сервисом "Росучебника" на уроках

УЛЬЯНОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Более 10 тыс. педагогов по разным предметам начали использовать электронный сервис "Классная работа" корпорации "Российский учебник", который был запущен 1,5 года назад для подготовки и проведения уроков. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах форума "Педагоги России: инновации в образовании" ведущий методист по цифровым технологиям корпорации "Российский учебник" Сергей Кутузов.

"Сервис "Классная работа" был запущен примерно 1,5 года назад. За это время им воспользовалось более 10 тыс. педагогов по всей России", - сказал собеседник агентства.

Кутузов пояснил, что сервис представляет собой фактически готовые уроки с интерактивными и мультимедийными материалами. "Можно не искать в спешке материалы, видеоролики, анимации, тесты, а уже взять готовые, чуть-чуть модифицировать, дополнить, если необходимо, и идти с этим на урок. Если это подготовка по 3-5 предметам, то это очень существенная экономия времени", - отметил он.

По словам собеседника агентства, сервис на данный момент охватывает 18 основных предметов. "Практически все основные предметы закрывает: математика, русский язык, начальная школа, алгебра, геометрия, физика, история, биология, география, литература и другие. Сервис предполагает онлайн-использование, то есть ничего не нужно скачивать", - пояснил Кутузов.

Форум в Ульяновске проходит два дня - 27 и 28 февраля, в нем принимают участие порядка 1200 человек. В первый день работы были организованы занятия для педагогов дошкольного образования, во второй - для учителей общеобразовательных школ и преподавателей средних профессиональных учреждений. В программу форума входят различные мастер-классы, презентации. В мероприятиях принимают участие руководители школ и детских садов, учителя и воспитатели, руководители территориальных управлений образования, компании-производители высокотехнологичного оборудования и сервисов для образовательных учреждений, представители корпорации "Российский учебник".