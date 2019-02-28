Саперы Балтийского флота обезвредили более 60 боеприпасов времен войны под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Военные инженеры Балтийского флота за сутки обезвредили на территории Калининградской области более 60 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщила в четверг журналистам пресс-служба флота.

"Взрывоопасные предметы - артиллерийские снаряды, минометные, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты, всего 63 единицы - были выявлены группами разминирования соединений и частей армейского корпуса флота и специалистами полка морской инженерной службы в Калининграде, Гурьевском, Багратионовском, Зеленоградском муниципалитетах", - отметили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы уточнил ТАСС, что наибольшее число боеприпасов было вывезено на военный полигон для полного уничтожения из поселка Зеленый Гай в Зеленоградском районе. Там было найдено 43 боеприпаса, в их числе 18 артиллерийских снарядов различного калибра и 25 гранат - ручных, противотанковых, противопехотных.

Ведомство отмечает, что обезвреживание взрывоопасных предметов в районах Калининградской области, где на завершающем этапе войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, проводится группами разминирования практически ежедневно. Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей.

За последние 10 лет группы разминирования соединений и частей Балтийского флота обезвредили на территории Калининградской области около 140 тысяч различных боеприпасов времен Второй мировой войны. В 2018 году флотские саперы уничтожили 7,5 тыс. взрывоопасных предметов военной поры, и с начала этого года - уже более 300 единиц.