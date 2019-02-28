Около 3 тыс. верующих Волыни вышли на акцию против захвата храмов канонической УПЦ

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Около 3 тыс. верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вышли к зданию Волынской областной государственной администрации (ОГА) в Луцке на молитвенное стояние в защиту религиозных прав и свобод. Об этом в четверг сообщил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

"В городе Луцке напротив здания ОГА состоялось общеобластное молитвенное стояние в защиту прав верующих Украинской православной церкви. По предварительным подсчетам, на молитву собралось около 3 тыс. жителей Волынского края", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Как сообщили в УПЦ, жители региона обратились к властям с призывом повлиять на критическую ситуацию, которая сложилась в приходах церкви в Волынской области. В числе других требований они потребовали "вернуть уважение граждан к законодательству Украины в религиозной сфере, привлечь к ответственности чиновников ОГА, руководителей органов местного самоуправления, которые осуществляют грубое вмешательство в религиозные дела, обманывают людей, лично участвуют в захватах храмов УПЦ, прекратить акты агрессии в отношении монастырей и храмов УПЦ в области".

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, на Украине при поддержке радикалов оказались захвачены около 50 храмов. Объявление о создании под эгидой Константинопольской патриархии так называемой Православной церкви Украины только усугубило эту ситуацию.

31 января на Украине вступил в силу закон об изменении юрисдикции приходов путем голосования общины. При этом само определение принадлежности верующих к той или иной общине в законе должным образом не прописано. Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом просто пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.