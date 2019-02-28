Патриарх Кирилл: позиция международного сообщества по украинской церкви вызывает вопросы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Международное сообщество и общественные организации недостаточно последовательно реагируют на преследования Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны украинских властей. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в ходе состоявшейся в четверг встречи с делегацией Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии и архиепископом Турку и всей Финляндии Тапио Луома.

"Есть, конечно, вопросы к общественности и международным организациям. Куда меньшие случаи нарушения прав человека вызывали соответствующую реакцию и со стороны христианской общественности западной Европы и Соединенных Штатов, и со стороны правоохранительных организаций. Но сегодня вокруг этого - молчание", - сказал патриарх.

Он отметил, что, рассматривая происходящее исключительно как внутрицерковный процесс, европейские лидеры упускают из вида факты нарушения прав человека и страданий верующих. "Я обратился с письмом к некоторым руководителям европейских стран, подчеркивая, что речь идет о нарушении прав людей. И вот в одном из ответов, которые я получил, меня удивил подход моего адресата, который не обратил внимания на нарушение человеческих прав, а было сказано в этом письме, что речь идет о внутренних проблемах двух религиозных групп. И поэтому вмешиваться мы не можем, ну а факты прямого нарушения прав, страдания реальных людей - они игнорируются", - заявил патриарх Кирилл.