Патриарх Кирилл считает, что церковь не может оставаться в стороне от мировых конфликтов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мировые религиозные структуры не могут игнорировать международные конфликты, не вдаваясь при этом в их политический подтекст. Такое мнение высказал в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с архиепископом Турку и всей Финляндии Тапио Луома и делегацией Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.

"Из поля нашего зрения не должны уходить международные конфликты. У церкви не должно быть какой-то политической, а тем более идеологической их оценки. Но мы не можем игнорировать эти конфликты, потому что от них страдают тысячи и тысячи людей", - сказал он.

Говоря о ситуации в Сирии, предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) с удовлетворением констатировал общность взглядов мировых религиозных лидеров. "Я хотел бы упомянуть о страданиях сирийского народа - сотни тысяч христиан покинули свою страну или свои дома в результате боевых действий. В самый разгар этого конфликта - вы, возможно, слышали об этом - наша церковь очень громко заявляла о необходимости прекратить всякие военные действия и вывести людей из ситуации, когда определенные группы могли быть подвергнуты, фактически, геноциду. Я с удовлетворением отмечаю общность моих позиций по этому вопросу, которая была выявлена после моих встреч с Папой Франциском и другими религиозными лидерами", - отметил он.

Патриарх добавил, что сегодня вновь актуален вопрос соотношения богословия и идеологии. "В XX веке мы разрабатывали эту тему в диалогах с нашими западными христианскими партнерами, и тогда тема свободы богословия от идеологии и политики была в центре внимания. Но и сегодня очень часто богословие и богословские подходы определяются во многом, в том числе, и идеологическими предпочтениями, поэтому проблема религиозной свободы в широком смысле этого слова очень актуальна сегодня", - добавил предстоятель РПЦ.

Стороны также обсудили ситуацию на Украине и вопросы взаимодействия двух церквей.