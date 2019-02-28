Власти Крыма изучают возможность межрегиональных турмаршрутов по рекам и каналам

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма изучают возможность создания всероссийского кластера по развитию речного и морского сообщения с другими регионами РФ для организации совместных туристических маршрутов, сообщил ТАСС глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму республиканского Госсовета Алексей Черняк.

"Это новая инициатива Государственного совета Крыма. Мы ее обсуждаем совместно с Краснодарским краем... начинали с яхтинга, сейчас вопрос выходит на более широкое обсуждение... Как это было во времена Советского союза - задействовать теплоходы класса река-море, чтобы из Москвы и Санкт-Петербурга по рекам, каналам организовать сообщение с Крымом", - сказал Черняк.

Он отметил, что речь идет о создании всероссийского кластера по развитию морского и речного сообщения. В частности, по словам депутата, к инициативе Крыма готовы присоединиться Самарская, Ростовская области, Санкт- Петербург, Татарстан и другие регионы. "Обсуждается этот вопрос, он имеет перспективу. Будем представлять совместно и защищать его в Минэкономразвития РФ", - сказал Черняк.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной.

Власти связывали рост турпотока с открытием нового аэровокзального комплекса в Симферополе и автомобильной части Крымского моста. Регион также привлек рекордное число гостей благодаря привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства.