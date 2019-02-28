Записи с видеокамер в подмосковных ТИКах можно будет просматривать в онлайн режиме

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мособлизбирком объединит все камеры видеонаблюдения в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) в единую сеть, которая позволит хранить записи и просматривать их онлайн. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

"Где-то камеры [в ТИКах] установлены, но не объединены в единую сеть, и нет возможности в настоящий момент просматривать эти видеозаписи в онлайн-режиме в нашей комиссии, или сохранить эти записи и какое-то время их хранить. Сейчас наш системный администратор сделал соответствующие закупки, оборудование установлено. В ближайшее время мы начнем транслировать все, что происходит в комиссиях", - сказал он.

Он добавил, что система внутреннего онлайн-контроля заработает в 2019 году. В пресс-службе Мособлизбиркома уточнили, что такая система усилит внутренний контроль за выборами.