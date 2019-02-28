РПЦ и Финская евангелическо-лютеранская церковь возродят студенческий и богословский обмен

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) и Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии могут возобновить богословский диалог и студенческий обмен. О возможности этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал на состоявшейся в четверг встречи с делегацией Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии и архиепископом Турку и всей Финляндии Тапио Луома.

"В 2020 году у нас юбилей - 50-летие нашего диалога, и мне кажется, что настало время возобновить наш богословский диалог <…> Полагаю, что нам следует подумать и о студенческом обмене. Есть, конечно, какие-то трудности, связанные с языками - и русский, и финский - это не простые языки. Но, думаю, что это не должно быть средостением (препятствием - прим. ТАСС) для того, чтобы мы с вами развивали и студенческий обмен", - сказал предстоятель РПЦ.

Он отметил, что для обоих церквей важными являются темы социального служения и волонтерства, особенно тесно связанные с работой с молодежью. "Хотел бы еще раз сказать о том, что для нас очень важна тема диаконии, социальное служение церкви, которое в Московском патриархате очень активно развивается. Я знаю, что вы поддерживаете волонтерские движения - это совпадает и с моей позицией. Я поддерживаю волонтерские движения и всячески инициирую такие движения, потому что волонтерство помогает нам, в том числе, развивать и нашу молодежную работу", - сказал патриарх Кирилл.

Богословский диалог, то есть, проводящиеся на постоянной основе встречи и совещания, начался между представителями РПЦ и Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии в Турку в 1970 году, получив рабочее название "Синаппи". Основными темами первой встречи стали взаимосвязь таинства причастия и единения христиан, а также богословские основы миротворческой деятельности.