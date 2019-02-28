"Росучебник" выберет лучшие практики использования цифровых технологий в школах

УЛЬЯНОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Педагоги со всей России представят свой лучший опыт применения инновационных технологий на уроках в рамках конкурса Корпорации "Российский учебник". Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах форума "Педагоги России: инновации в образовании" ведущий методист по цифровым технологиям корпорации Сергей Кутузов.

"В течение всего года будет проходить конкурс "Цифровой урок с "Российским учебником", где мы ждем от педагогов разработки уроков с использованием цифровых технологий: планы, сценарии и технологические карты уроков, либо видеофрагменты занятий с использованием образовательных сервисов и ресурсов Корпорации "Российский учебник". Конкурс начался 1 февраля и продлится до 15 ноября", - сказал собеседник агентства.

Кутузов уточнил, что за месяц на конкурс уже поступило несколько десятков работ. "Подводить итоги будем в декабре. Принять участие в конкурсе может любой учитель с 1 по 11 класс, преподающий в российской школе и использующий цифровые технологии, в частности, цифровые ресурсы "Российского учебника" на платформе LECTA", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, цифровые технологии важны не только для городских, но и для сельских школ. "Цифровая среда, видеозаписи опытов по физике и химии, анимационные ролики помогут детям, которые учатся в сельских и малокомплектных школах, где порой не хватает специалистов и необходимого оборудования для проведения лабораторных работ. Применение цифровых технологий позволит взять уже готовый материал, готовый опыт, проведенный и снятый на профессиональном уровне", - добавил он.

Форум в Ульяновске проходит два дня - 27 и 28 февраля, в нем принимают участие порядка 1200 человек. В первый день работы были организованы занятия для педагогов дошкольного образования, во второй - для учителей общеобразовательных школ и преподавателей средних профессиональных учреждений. В программу форума входят различные мастер-классы, презентации. В мероприятиях принимают участие руководители школ и детских садов, учителя и воспитатели, руководители территориальных управлений образования, компании-производители высокотехнологичного оборудования и сервисов для образовательных учреждений, представители Корпорации "Российский учебник".