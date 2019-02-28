Более 1 тыс. учителей присоединятся к онлайн-конференции "Росучебника" по инновациям

УЛЬЯНОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. педагогов примут участие в онлайн-конференции на платформе Корпорации "Российский учебник", которая будет посвящена цифровым технологиям в образовании, вопросам профессионального развития, повышения квалификации и образа жизни современного педагога. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах форума "Педагоги России: инновации в образовании" ведущий методист по цифровым технологиям корпорации Сергей Кутузов.

"28 марта пройдет онлайн-конференция "Цифровые инвестиции в педагога". Она будет проходить на базе Корпорации "Российский учебник", но участники будут представлены со всей России - от Московской области до Иркутской. Мы ожидаем не менее 1 тыс. участников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе докладчиков будут учителя, которые поделятся своим опытом проведения уроков с использованием цифровых технологий. "Конференция будет проходить в режиме онлайн, затем будет выложена запись, чтобы ее могли посмотреть те, кто не сможет присоединиться к конференции", - уточнил он.

Собеседник агентства отметил, что обмен опытом в режиме онлайн - новый формат общения для педагогов, который экономит их время. На мероприятии также предполагается обсуждение лучших методических наработок.

Форум в Ульяновске проходит два дня - 27 и 28 февраля, в нем принимают участие порядка 1200 человек. В первый день работы были организованы занятия для педагогов дошкольного образования, во второй - для учителей общеобразовательных школ и преподавателей средних профессиональных учреждений. В программу форума входят различные мастер-классы, презентации. В мероприятиях принимают участие руководители школ и детских садов, учителя и воспитатели, руководители территориальных управлений образования, компании- производители высокотехнологичного оборудования и сервисов для образовательных учреждений, представители Корпорации "Российский учебник".