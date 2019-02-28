Омский краеведческий музей получил от таможни более ста костей ископаемых животных

ОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Более ста окаменевших костей ископаемых животных, добытых "черными копателями" на территории Омской области и конфискованных таможней у контрабандистов, были переданы в четверг Омскому историко-краеведческому музею. Экспонаты, многие из которых представляют большой интерес с точки зрения науки, войдут в палеонтологическую экспозицию музея, рассказала ТАСС заместитель директора по развитию музея Наталья Карбышева.

"Эти предметы очень ценны для музея, и они представляют огромный научный интерес. В одном из черепов бизона есть отверстие, мы надеемся, что это отверстие сделал человек, убив животное. В России есть всего один такой череп бизона, и если мы сможем доказать, что это антропогенное воздействие, то это будет второй такой объект", - сказала Карбышева, добавив, что возраст некоторых находок превышает нескольких миллионов лет.

Омская таможня передала музею более ста окаменевших костей ископаемых животных, среди которых зубы, бивни, фрагменты черепов мамонтов, бизонов и носорогов. "Часть костей в очень хорошей сохранности, часть, к сожалению, повреждена. Например, очень большой череп бизона смонтирован на подставку, чтобы вешать на стену. Этот объект, конечно, испорчен", - рассказала заместитель директора музея.

Она добавила, что поступившие экспонаты будут показаны в новой экспозиции уже в следующем году. "В музее уже много лет представлен скелет мамонта, это один из самых популярных экспонатов. И у нас есть половина скелета бизона. А теперь те кости, которые нам передали, позволят воссоздать весь скелет", - отметила Карбышева.

По словам начальника Омской таможни Сергея Зинченко, культурные ценности были выявлены осенью 2017 года в результате совместных действий сотрудников Омской и Шереметьевской таможен, УФСБ России по Омской области и Омской транспортной прокуратуры. "Два жителя Омска скупали найденные в Омской области костные останки позвоночных ископаемых животных и незаконно продавали их гражданам иностранных государств через объявления в сети Интернет. Пересылка осуществлялась в международных почтовых отправлениях без разрешения Министерства культуры РФ на вывоз из страны", - сказал Зинченко.

Оба контрабандиста за попытку вывоза палеонтологических объектов, большая часть которых, по заключению экспертов, является культурным достоянием России, получили по три года лишения свободы условно. Сами окаменевшие кости по решению суда были конфискованы в пользу государства и по ходатайству территориального отдела управления министерства культуры РФ по Сибирскому федеральному округу переданы музею.