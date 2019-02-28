Власти Санкт-Петербурга создадут систему социальных лифтов для молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены выстроить в городе систему социальных лифтов для молодежи, ее частью станет поддержка молодежных инициатив и кадровый конкурс, который позволит получить работу в местном правительстве. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах форума труда в Санкт-Петербурге председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Санкт-Петербурга Юлия Аблец.

"Нам нужны молодые управленцы, для того чтобы привносить в устоявшиеся системы, действующие по своим правилам, новые взгляды <…> Как мы будем их вовлекать - планируем выстраивать системы социальных лифтов в Санкт- Петербурге. Александр Дмитриевич [Беглов] это тоже уже обозначил, в Санкт-Петербурге будет запущен свой кадровый конкурс, когда можно будет заявить о своем желании присоединиться к органам государственной власти, войти в большую команду правительства Санкт-Петербурга", - рассказа собеседница агентства. Она добавила, что претенденты должны будут пройти отбор, и в случае победы на конкурсе, они получат предложение о работе в органах государственной власти.

По мнению Аблец, существующая система "карьерных лестниц" иногда лишает людей инициативы, в то время как с помощью социального лифта молодежь может резко продвинуться вперед. "Зачастую люди, когда двигаются по карьерной лестнице, в какой-то момент перегорают. Они понимают, что это поступательное движение, они теряют инициативность и думают, зачем совершать подвиг, если через 5 лет они продвинутся на ступень, потом еще на одну - и для этого нужно просто хорошо работать, не нужно менять принципиально устои и системы", - пояснила председатель комитета.

Аблец добавила, что помимо системы, которая поможет молодежи продвинуться в карьере, власти намерены помогать тем, кто занят творческой деятельностью или хочет добиться успеха в бизнесе. Предполагается информационная, организационная и, возможно, финансовая поддержка. По словам председателя комитета, в планах также запуск проекта под рабочим названием "Фабрика проектов молодежных инициатив", который будет направлен на благоустройство города.

"Кто-то видит, что можно сделать велодорожки, а в библиотеке сделать открытый лекторий. Кто-то предлагает раскрашивать серые электрошкафы - есть ребята- граффитисты, которые готовы это делать, но им нужна помощь с согласованием этого процесса", - рассказала она.

Аблец подчеркнула, что ключевым моментом в работе по созданию системы социальных лифтов станет "полная объективность и прозрачность". "Если мы начнем подкручивать механизмы в пользу каких-то наших людей, то идея умирает, и тогда этим лучше не заниматься", - отметила собеседница агентства.

Студенческие отряды

Аблец добавила, что городские власти также выделят для студенческих отрядов 250 рабочих мест в 2019 году.

"Уже не первый год в Санкт-Петербурге действует региональная студенческая стройка, когда специально для благоустройства города... создаются рабочие места, на которые мы приглашаем ребят из других городов, а наши ребята в ответ едут в другие города и работают там. Мы эту региональную стройку поддерживаем, Александр Дмитриевич [Беглов] ее тоже поддерживает. 250 рабочих мест в этом году точно будет создано, в прошлом году было 200, мы будем прирастать по количеству", - рассказала собеседница агентства.

Аблец добавила, что по поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова местному отделению "Российских студенческих отрядов" выделили собственное помещение, которого у организации раньше не было. "В целом сейчас активно работаем и с комитетом по строительству, с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры для того, чтобы вовлекать студенческие отряды в городскую полезную деятельность, чтобы что-то строить, ремонтировать дороги, ищем варианты приложения усилий ребят в нужном для города русле", - пояснила глава комитета.

По словам Аблец, в 2020 году Санкт-Петербург намерен претендовать на то, чтобы принять всероссийский слет студенческих отрядов. "Сейчас готовится заявочная документация, не сомневаемся, что обязательно выиграем, раньше в Петербурге никогда такого мероприятия не было. В прошлом году это было в Ростове", - рассказала она.

О форуме

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организаторы Форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский Государственный Университет и компания "ЭкспоФорум-Интернэшнл", мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.