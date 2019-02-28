К 20-й годовщине боя в Аргунском ущелье подготовят план памятных мероприятий

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. План памятных мероприятий, приуроченных к 20-й годовщине боя российских десантников с боевиками на высоте 776 в Аргунском ущелье, будет сформирован на основе предложений родных и близких солдат, погибших на Северном Кавказе. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

"К 20-летию подвига героев-десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии будет сформирован "народный план" памятных мероприятий. В него войдут предложения от родителей и близких бойцов, погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Все они поступят губернаторам для сопровождения и дальнейшего исполнения в рамках проведения федеральных памятных мероприятий в 2020 году", - сказал он.

В неравном бою с боевиками на высоте 776 в Аргунском ущелье в 2000 году из 90 десантников выжить удалось всего шести. Столкновение длилось два дня - с 29 февраля по 1 марта.

Накануне нынешней годовщины Турчак, возглавляющий попечительский совет Фонда памяти 6-й роты, встретился с близкими военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. "1 марта - это дата, которая объединяет всех нас на протяжении многих лет. Для меня очень важно, что наша с вами традиция встреч накануне дня памяти сохраняется", - отметил политик. Он также напомнил о подписанном ранее президентом РФ Владимиром Путиным указе о проведении в 2020 году памятных мероприятий в честь подвига 6-й роты, что говорит о присвоении дате "федерального статуса".

"Мы соберем все ваши предложения и пожелания. Будьте уверены, что все они поступят губернаторам для сопровождения и дальнейшего исполнения. Мы будем следить за тем, чтобы ни одна ваша просьба не осталась без внимания", - заверил Турчак, добавив, что распоряжением правительства уже создан оргкомитет.

Турчак сказал родным и близким погибших десантников, что сейчас разрабатываются макеты бюстов 84 бойцов 6-й роты, которые в дальнейшем будут установлены в местах их захоронения. Кроме того, добавил он, если кто-то из родственников пожелает отправиться в 2020 году на место гибели солдат-героев, то попечительский совет возьмет на себя организацию поездки.