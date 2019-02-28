Музей Мирового океана объявил конкурс на реновацию старинного моста в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Музей Мирового океана (ММО) совместно c Калининградским отделением Союза архитекторов России объявил открытый конкурс на архитектурную концепцию реновации исторического Старого железнодорожного моста через реку Преголю в Калининграде. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 марта по конец мая текущего года, итоги конкурса будут объявлены 7 июня", - уточнили ТАСС в пресс-службе музея, добавив, что к участию в нем будут допущены как российские, так и зарубежные компании.

Проект реновации моста должен решить задачу его возрождения и включения в современное музейное пространство ММО. Музей планирует связать объект с проект реконструкции маршрута прогулок немецкого философа Иммануила Кантта вдоль набережной Преголи. Мост также должен объединить объекты и пространства музея, находящиеся на разных берегах реки.

Стальной железнодорожный мост, построенный в 1863-1865 годах по проекту Восточно-прусского железнодорожного сообщества, не используется и частично разобран. В перечень объектов культурного наследия, либо вновь выявленных объектов культурного наследия он не внесен, однако эксперты отмечают его историческую ценность. "Ни в реестр объектов культурного наследия он [мост] не включен, и даже не является выявленным объектом культурного наследия", - сказал ТАСС руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия области Евгений Маслов. При этом, по его словам, этот объект безусловно имеет "историческую ценность".

Музей Мирового океана в Калининграде - первый в России комплексный морской музей, рассказывающий о природе океана и истории исследования его человеком. Он предлагает экскурсии на знаменитые музейные суда - НИС "Витязь", с борта которого была измерена максимальная глубина Мирового океана, "Космонавт Виктор Пацаев" - корабль, входивший в состав флота Службы космических исследований АН СССР, на настоящую, сохранившую свою аутентичность подводную лодку Б-413, уникальный плавучий маяк "Ирбенский" и средний рыболовецкий траулер СРТ-129. Филиал музея включает старейший ледокол страны - "Красин", который пришвартован в Санкт-Петербурге.