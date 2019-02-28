IT-парк на площади 5 га появится в центре Калининграда

МОСКВА, 28 февраля./ТАСС/. Власти Калининградской области планируют создать в центре Калининграда на площади пять гектаров IT-парк. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ Денис Салий.

"У нас есть еще проект в сфере IT непосредственно в городе Калининград. Мы от РФ получили право на распоряжение земельным участком площадью 5 га практически в центре Калининграда (Советский проспект) под реализацию технопарка, где мы планируем создать IT-парк", - сказал он, не уточнив сроки реализации проекта.

Салий пояснил, что на данный момент идут переговоры с потенциальными инвесторами по данному проекту и пока о сроках реализации говорить рано. "Если отталкиваться от среднего показателя по стоимости строительства квадратного метра, то стоимость IT-парка будет не менее 2 млрд рублей. Но точной цифры еще нет, сейчас обсуждается конкретная экономика и задачи проекта", - пояснил он.

Он пояснил, что IT-парк не будет конкурентом для IT-деревни.

Власти Калининградской области неоднократно заявляли о заинтересованности в развитии IT-отрасли на своей территории. В соответствии с поправками в закон об особой экономической зоне (ОЭЗ) в области для внесения в реестр ее резидентов и получения преференций ОЭЗ для предприятий в сфере цифровых технологий установлен минимальный взнос - 1 млн рублей. Региональные власти разработали программу релокации специалистов в сфере высоких технологий в область с других территорий. В районе города Светлогорска на берегу Балтийского моря планируется строительство деревни для IT-специалистов, под ее размещение решено выделить участок в 10 га.