Путин отметил все более значимую роль женщин в сфере охраны правопорядка

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XI церемонии вручения Общероссийской общественной премии "Щит и роза". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечу, что женщины играют все более значимую роль в сфере охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности. Они осваивают новые специальности, эффективно решают ответственные задачи, твердо стоят на страже закона и справедливости. И при этом они остаются хранительницами домашнего очага и семейных ценностей, всегда окружают теплом и вниманием своих близких, друзей и коллег", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что за прошедшие годы премии были удостоены десятки сотрудниц правоохранительных органов, которые проявили профессионализм и самоотверженность на службе. Глава государства поздравил лауреатов с успехом и пожелал им здоровья и благополучия.

Ежегодная общероссийская общественная премия "Щит и роза" была учреждена в 2008 году и присуждается лучшим в профессии сотрудницам силовых министерств и ведомств за самоотверженность и профессионализм при выполнении служебного долга. Торжественная церемония вручения пройдет 28 февраля в Государственном Кремлевском дворце. На премию этого года претендуют семьдесят пять женщин в восьми номинациях.