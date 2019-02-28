В Петербурге представили социологическую клинику прикладных исследований СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Социологическую клинику прикладных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, на базе которой студенты могут реализовывать научные проекты, в том числе по заказу работодателей, представили в четверг в рамках III Международного форума труда. Как рассказала ТАСС ее руководитель Майя Русакова, клиника год работала в тестовом режиме и официально заработала только сейчас.

"Социологическая клиника прикладных исследований СПбГУ в тестовом режиме работает уже год - за это время мы успели опробовать модель "клинической" практики. Такая форма практики позволяет студенту взаимодействовать с реальными заказчиками еще в процессе обучения, чтобы, выходя из университета, он уже обладал опытом работы", - сказала Русакова.

Как отметили в пресс-службе форума, Социологическая клиника стала восьмой площадкой для подобной практики в университете, где уже работают Юридическая клиника, Центр психологической помощи, Центр финансовой грамотности и другие.

"Основная задача клиники - научить ребят проводить эмпирические социологические исследования в разных областях, с помощью разных методов и для разных целей. Нам важно, чтобы они прошли весь цикл реальной работы с клиентом: от встречи до презентации результатов", - пояснила Русакова.

Заказчиком прикладных исследований, которые проводят студенты, может выступать как университет, так и внешние партнеры - государственные, коммерческие и некоммерческие организации. Группы набираются на каждый проект в зависимости от целей исследования, их работу курируют преподаватели университета. Так, социологи в уже помогли улучшить систему подбора персонала для магазина одежды и оценили удовлетворенность обучающихся в музыкальной школе.

"Чем больше таких клиник будет открыто, тем лучше будет всем: и работодателям, и университету. Задачи реального бизнеса и производства втягиваются в образовательный процесс и наоборот - образовательный процесс постепенно подходит к тем рабочим задачам, которые реально существуют. Чем ближе друг к другу будут образование и бизнес-процессы, тем лучше для всех сторон", - приводит пресс-служба форума слова председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрия Чернейко.