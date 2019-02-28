Превращение Рязани в новогоднюю столицу России потребует 370 млн рублей

ТАСС, 28 февраля. Реализация проекта "Рязань - Новогодняя столица России 2020" потребует 370 млн рублей, 210 млн из них выделят из областного и городского бюджетов, сообщает пресс-служба городской администрации.

В четверг на площадке регионального клуба "Лидер" с участием губернатора Рязанской области Николая Любимова состоялось обсуждение проекта "Рязань - Новогодняя столица России 2020". Исполняющий обязанности главы администрации областного центра Сергей Карабасов представил проекты, которые планируется реализовать к декабрю 2019 года.

"Представленные проекты требуют вложения значительных финансовых средств, основную нагрузку - 210 миллионов рублей - берет на себя правительство Рязанской области и администрация Рязани. Предполагается, что остальную часть суммы - порядка 160 млн - предоставят спонсоры", - говорится в сообщении.

По словам Карабасова, проект новогодней столицы рассчитан на весь год и включает более 300 мероприятий. В Рязани планируется создать визит-центр для туристов, в Центральном парке культуры и отдыха до 1 декабря планируется за счет средств инвесторов установить колесо обозрения высотой 50 метров, оно обойдется в 70 млн рублей. Также в парке восстановят главную сцену "зеленого театра" вместимостью до 4 тыс. человек. Благоустроены также будут другие парки города, а также микрорайон Солотча.

"Здесь появятся смотровая площадка, туристический модульный комплекс, муниципальный пункт проката оборудования, безопасные тюбинг-трассы, бесплатный подъемник, ярмарочные павильоны, зона активного отдыха, система видеонаблюдения", - рассказал и. о. главы администрации города.

В начале декабря 2018 года Рязань подала заявку на участие в проекте и выиграла право стать новогодней столицей России в 2020 году. Данный проект Минкультуры РФ реализует ради популяризации въездного и внутреннего туризма, город выбирают ежегодно на конкурсной основе. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. В 2013 году новогодней столицей России была Казань, в 2014 году - Вологда, в 2015 году - Владимир, в 2016 году - Сортавала, в 2017 году - Тамбов, а в 2018 году - Ханты-Мансийск.