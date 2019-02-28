Многопрофильный медцентр в Крыму стоимостью 9 млрд рублей построят к сентябрю

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Республиканский многопрофильный медицинский центр Крымской республиканской клинической больницы им. Семашко будет введен в эксплуатацию 1 сентября. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Ранее сообщалось, что республиканский многопрофильный медицинский центр стоимостью 9 млрд рублей строят в Симферопольском районе, в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя.

"[Многопрофильный медцентр] планируется к вводу в эксплуатацию в текущем году 1 сентября по поручению президента [РФ Владимира Путина]. Укрупнено можно сказать, что объект готов на 75%", - сказал Кабанов, добавив, что поставленная президентом задача будет выполнена в срок.

Ранее пресс-служба Минздрава Крыма сообщала, что в 12-этажном центре будут работать около 2 тыс. медиков. Лечебно-диагностический корпус будет включать поликлинику на 250 посещений в смену и 16 лечебных отделений на 734 места. В центре будет оборудовано 16 операционных, блок отделения реанимации и интенсивной терапии на 18 коек и блок отделения и интенсивной терапии на 45 коек.

Рядом с центром оборудуют вертолетную площадку для санавиации. Общая площадь строительства медцентра составляет 63 тыс. кв. м, генподрядчиком выступает компания "СГМ груп", которая строило подобный объект на дальневосточном острове Русский. Завершить строительство планируют в декабре 2019 года.

Больница им. Семашко в Симферополе была основана в 1914 году. Она является одним из старейших медицинских учреждений в Крыму.