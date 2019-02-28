Конференция и форум "Наука будущего" пройдут в сочинском центре "Сириус"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Международная конференция "Наука будущего" и IV Всероссийский форум "Наука будущего - наука молодых" пройдут в сочинском образовательном центре "Сириус" с 14 по 17 мая, особенностью этого года станет создание команд из участников для дальнейшего выполнения совместных проектов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"В четверг в министерстве прошло первое заседание организационного комитета III Международной конференции "Наука будущего" и IV Всероссийского форума "Наука будущего - наука молодых". В ходе обсуждения было решено, что конференция и форум пройдут в сочинском образовательном центре "Сириус" с 14 по 17 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятиях примут участие получатели грантов президента РФ, президентские стипендиаты, лауреаты премий для молодых ученых, победители президентской программы Российского научного фонда, ученые - "мегагрантники", ведущие российские и зарубежные ученые, представители научно-образовательного сообщества, фондов и профессиональных объединений. Предполагается, что в "Сириусе" соберутся около 600 человек.

По словам помощника президента РФ Андрей Фурсенко, главной задачей форума должна стать коммуникация и взаимодействие участников. "Мы соберем вместе людей, которые способны предлагать действительно нестандартные решения. Есть целый ряд работающих инструментов поддержки талантливых ученых, талантливых студентов, молодых исследователей. Идея конференции - организовать команды для реализации проектов, познакомить с теми возможностями, которые в современной науке существуют, обеспечить условия для общения и обсуждения научного контура будущего", - цитирует Фурсенко пресс-служба.