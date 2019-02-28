Самолет Трампа приземлился на Аляске для дозаправки

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Самолет президента США Дональда Трампа, возвращающегося с саммита США - КНДР в Ханое, приземлился в четверг в Анкоридже (штат Аляска) для дозаправки. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Самолет президента приземлился в Анкоридже в 09:23 [21:23 мск] после несколько неспокойного, но быстрого полета из Ханоя", - говорится в сообщении. Поскольку президент покинул переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном быстрее, чем то было запланировано, в Вашингтон он прибудет тоже раньше срока. Как передает пресс-пул, американский лидер перед вылетом в столицу может выступить перед военнослужащими США, расквартированными на Аляске.

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

По итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.