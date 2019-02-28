Более 100 школьников приняли участие в хакатоне "Практики будущего" под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Более 100 калининградских школьников приняли участие в первом в этом году в РФ большом хакатоне "Практики будущего" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) под Калининградом. Старшеклассники под руководством экспертов разрабатывали мобильные приложения для прогнозирования расхода электроэнергии, управления судном на солнечных батареях, сообщила ТАСС директор по развитию сообщества "Практики будущего" Ольга Прудковская.

Хакатон проходил на базе "Центра развития одаренных детей" в поселке Ушаково под Калининградом 26-28 февраля. Соорганизаторами выступили Ассоциация инновационных предприятий NBICS, судоремонтное предприятие "Преголь", Технопарк Калининградского государственного технического университета и детско-юношеский центр "На Комсомольской". В четверг определены лучшие проекты, представленные участниками.

"Для всероссийского проекта "Практики будущего" в рамках Кружкового движения НТИ - это первый большой хакатон в этом году. <...> В рамках "Практики будущего" мы в этом году планируем провести 35 подобных мероприятий в разных регионах, следующее пройдет в Санкт-Петербурге, будет посвящено тематике "Умного дома", - сказала Прудковская, добавив, что разработчики лучших проектов получат шанс попасть на Всероссийскую проектную школу Кружкового движения НТИ, которая состоится в сентябре 2019 года на Байкале.

Собеседница агентства сообщила, что по итогам хакатона в Калининграде определились три команды-победительницы. В направлении "ЭнерджиНет" это приложение SmartHСS для оплаты счетов за электроэнергию и контролю задолженностей и Smart Brain - контроль умных розеток, отключение на расстоянии. По направлению "Маринет" лучшим стало приложение для управление судном на солнечных батареях и разработка конструкции этого судна.

Организаторы хакатона старались дать возможность школьникам попробовать силы "в выполнении реальных задач, которые перед ними ставят реальные эксперты". "В этой ситуации школьники понимают, зачем они учатся, то есть не готовятся к чему-то в будущем, а уже реально что-то делают. Это очень сильно повышает мотивацию к обучению... в какой- то степени это и профессиональная ориентация", - добавила Прудковская.

Хакатон представляет собой форум, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы. "Практики будущего" - однодневные и многодневные хакатоны, а также выездные школы, которые призваны стать пространством для вовлечения детей и взрослых в разработку проектов по наиболее актуальным направлениям НТИ.