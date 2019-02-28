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Три выходных дня подряд ожидают россиян в марте

Это обусловлено тем, что 8 марта приходится на пятницу, отметил замглавы Роструда Иван Шкловец

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Три выходных подряд - 8, 9 и 10 марта - ожидают россиян на следующей неделе в связи с празднованием Международного женского дня, 7 марта рабочий день будет сокращенным. Об этом сообщил ТАСС замглавы Роструда Иван Шкловец.

"8 марта приходится на пятницу, поэтому на предстоящей неделе россиян ждут трехдневные выходные. При этом продолжительность рабочего дня в четверг, 7 марта, сокращается на один час", - сказал Шкловец.

Он добавил, что следующими по продолжительности выходными будут первые майские праздники с 5-дневным периодом отдыха (с 1 по 5 мая), а спустя три рабочих дня - еще четыре выходных подряд (с 9 по 12 мая).

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