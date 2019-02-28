В Рио-де-Жанейро открывается карнавал

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 марта. /ТАСС/. Ежегодный карнавал открывается в пятницу в Рио-де-Жанейро. В ближайшие несколько дней жизнь этого бразильского города будет подчинена расписанию костюмированных шествий и танцевальных шоу, из-за которых власти перекроют центральные улицы и объявят дополнительные выходные.

Традиционно карнавал - самый массовый народный праздник, который к тому же привлекает в Рио-де-Жанейро большое число туристов. По прогнозам представителя городской мэрии Марселу Алвеса, в этом году в танцевальных шествиях примут участие около 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. Для сравнения: новогодняя ночь, сопровождающаяся грандиозным пиротехническим шоу, в последний раз собрала на расположенной в Рио-де-Жанейро набережной Копакабана 2,8 млн человек. Около половины из них составили туристы.

Центральное событие карнавала - конкурс-парад школ самбы, который проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи", вытянутой на 700 м площадке с трибунами. Участвующие в соревновании коллективы делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига. Именно ее представители - 12 школ самбы - ежегодно борются за звание победителя парада. Выступление каждого коллектива оценивает жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.

Школы Специальной лиги выйдут на самбодром в воскресенье и понедельник, а в пятницу и субботу там пройдут шествия коллективов лиги "А". Результаты голосования жюри станут известны в день официального завершения карнавала. Речь идет о так называемой Пепельной среде, которая совпадает с началом католического Великого поста (в этом году - 6 марта). Однако шесть школ самбы, которые получат наиболее высокие оценки судей, смогут еще раз показать свое искусство на самбодроме - 9 марта там состоится "парад победителей".

Впрочем, и окончание, и открытие карнавала - понятия в значительной степени условные. Согласно установившейся в Рио-де-Жанейро традиции, массовые костюмированные парады начали проходить на проспектах, набережных и площадях города еще за несколько дней до официального начала праздника. Эти шествия называют "уличным карнавалом", их отличает большая доступность по сравнению с шоу на самбодроме. Если билет на официальный карнавал стоит от 60 до 2700 реалов (от $16 до $725), то за просмотр выступлений уличных танцевальных сообществ (или, в соответствии с местной терминологией, "блоков") и участие в них платить не надо.

Межрайонное соревнование

В отличие от чемпионата мира по танго, который проходит в Буэнос-Айресе, и других международных танцевальных соревнований конкурс-парад в Рио-де-Жанейро является, по сути, внутренним бразильским событием. Руководители и большая часть танцоров школ самбы - местные жители. Причем каждый из этих коллективов, как правило, представляет один из бедных районов города - "комунидади". Этот термин объединяет и неблагополучные фавелы (трущобы), и просто небогатые кварталы в той или иной части Рио-де-Жанейро.

Таким образом речь идет фактически о межрайонном соревновании. Однако красота и масштаб этого шоу сделали его всемирно известным. В последние годы для участия в конкурсе-параде в Рио-де-Жанейро стали приезжать и иностранцы, которые ради этой цели проходят обучение и строгий отбор. Их счет по-прежнему идет даже не на десятки, а на единицы.

Темы выступлений

Детали выступлений, которые школы самбы готовят для конкурса-парада, держатся в секрете. Однако за несколько недель до начала карнавала о некоторых из них все же становится известно прессе. В частности, репортеры сообщили, что многие танцевальные коллективы, как и в прошлом году, сделают ставку на социальные темы и политическую сатиру.

Так, представители школы самбы Mangueira посвятят свое выступление нераскрытому убийству муниципального депутата и активистки по борьбе за права человека Мариэли Франку. Их соперники из Grande Rio намерены показать через танец особенности национального менталитета. Школа Imperatriz Leopoldinense собирается затронуть тему коррупции в политике.

Однако наибольшие ожидания в том, что касается сатиры, связаны с коллективом Paraiso do Tuiuti. Его конкурсное выступление будет посвящено козлу Йойо, который жил в начале XX века в городе Форталеза на северо-востоке страны и в 1922 году был "избран" горожанами муниципальным депутатом в знак протеста против опостылевших политиков. Конечно, заседать в парламенте козел не мог, но в те времена в Бразилии избиратели могли вписать в бюллетень имя любого кандидата, даже самого необычного. Именно этой возможностью они и воспользовались.