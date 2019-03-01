Синоптики ожидают, что март на Европейской территории России будет прохладным и снежным

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Прохладная и снежная погода ожидается в марте в большинстве регионов Европейской территории России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Прогнозируем, что на Европейской территории страны среднемесячная температура в марте будет около нормы. Норма для центра Европейской части России составляет минус два-минус четыре градуса. При этом в большинстве регионов, в частности в Архангельской, Кировской областях, в Республике Коми, Чувашии и Татарстане, а также практически на всей территории Урала в марте прогнозируется избыток осадков", - сказал он.

Температура в Москве в марте будет около и выше нормы, периоды заморозков и оттепели в течение месяца будут чередоваться. По данным Гидрометцентра, норма температуры для Москвы в этом месяце составляет минус один градус. В Санкт-Петербурге температурный фон будет близок к обычным значениям (минус 1,3 градуса), весенней погоды петербуржцам ждать не приходится, добавил собеседник агентства.

Март будет очень теплым в центральных и южных регионах Сибирского федерального округа - температура будет значительно выше нормы в Красноярском крае, Иркутской области, Туве, Якутии и Хакасии, отметил Вильфанд. Норма температуры для Иркутска в марте составляет минус 6,4 градуса, для Красноярска - минус 5,7 градусов, для Якутска - минус 20 градусов, отметили в Гидрометцентре.

"Конечно, отрицательные температуры и морозы до 15-20 градусов в Якутии и Красноярском крае будут преобладать, но это все равно заметно выше нормы", - добавил он.