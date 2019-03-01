Более 600 врачей не хватает в медицинских учреждениях Бурятии

УЛАН-УДЭ, 1 марта. /ТАСС/. Более 600 врачей и порядка 720 средних медицинских работников не хватает в медучреждениях Бурятии. Об этом сообщили журналистам в министерстве здравоохранения республики.

"Потребность во врачах в Бурятии составляет 621 человек, в средних медицинских работниках - 721. Дефицит врачей и медперсонала наблюдается главным образом в сельской местности. Снятие возрастного ценза программы "Земский доктор" - мера своевременна и нужна для устранения кадрового дефицита в системе здравоохранения, эта мера позволит передать опыт и знания сельским больницам", - отметили в министерстве.

Ранее президент Владимир Путин в своем послании Федеральному предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи - 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей. В 2012 году предельный возраст участников программы составлял 35 лет, три года спустя возрастной порог был увеличен до 45 лет, а с 2016 года - его подняли до 50 лет.

В пресс-службе минздрава Бурятии уточнили, что в регионе ощущается острая нехватка врачей первичного звена: участковых педиатров, участковых терапевтов, врачей общеврачебной практики, а также акушеров - гинекологов, анестезиологов - реаниматологов.

Всего в Бурятии программа "Земский доктор", начиная с 2012 года, помогла привлечь в центральные районные больницы 866 специалистов. В 2018 году в регионе впервые заработала программа "Земский фельдшер" с выплатой 500 тыс. рублей. Благодаря ей в сельские фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории пришли 27 фельдшеров, и еще четыре фельдшера - в отделения скорой медицинской помощи.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, является одним из целевых показателей реализации национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет укомплектованность должна достичь 95% к 2024 году.