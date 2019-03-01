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В российских детских садах за три года создали более 1,3 млн мест

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что проблема с очередностью в детсады для детей трех-семи лет решена почти во всех регионах страны

НОВОКУЗНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Проблема с очередностью в детские сады для детей трех-семи лет решена почти во всех регионах России - за последние три года в рамках реализации госпрограмм было создано 1,34 млн мест в детсадах. Об этом сообщила в пятницу на Международном женском форуме в Новокузнецке вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Мы реализовали всей страной государственную программу по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях, это была составная часть майских указов президента. За три года нам удалось создать 1 млн 340 тыс. мест в детских дошкольных учреждениях <…> Почти все регионы уже решили проблему с местами в детских садах", - сказала Голодец.

Она добавила, что сейчас на повестке новая программа - обеспечение местами в яслях. "Я думаю, что и с этой задачей мы с вами успешно справимся", - отметила вице-премьер.

Женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" проходит в Новокузнецке 1-2 марта. Его участники - гости из 16 стран и 39 субъектов РФ, это женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообществ. В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, которые касаются развития моногородов, детского спорта, культуры, благоустройства.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссия
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