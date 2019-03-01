Роспотребнадзор открывает горячую линию по профилактике кори

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике кори с 4 по 18 марта. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

Недетская инфекция: как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

"Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию", - говорится в сообщении.

В частности, граждане смогут задать специалистам вопросы о вакцинации, мерах предосторожности при контактах с заболевшими и о том, как уберечь детей от кори.

Корь - инфекционное вирусное заболевание, единственным видом профилактики является вакцинация. Передается воздушно- капельным путем через выделения из носа, рта и горла зараженного человека. Инкубационный период (время от момента заражения до появления первых симптомов заболевания) составляет от 8 до 14 дней, причем больной становится заразным в последние два дня скрытого течения заболевания. Основные симптомы кори сначала напоминают грипп - высокая температура, кашель, чиханье, головная боль, затем на коже появляется характерная сыпь.