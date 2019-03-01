Материнская смертность в России сократилась в четыре раза с 2000 года

НОВОКУЗНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Материнская смертность в стране с 2000 года сократилась более чем в четыре раза. Об этом сообщил в пятницу на форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в Новокузнецке заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Если в 2000 году материнская смертность составляла примерно 40 [человек] на 100 тыс. населения, то в 2018 году она составляла уже 8,8 [на 100 тыс. населения], то есть в четыре раза меньше", - сказал Салагай.

Он отметил, что вклад в сокращение младенческой и материнской смертности вносит программа по строительству перинатальных центров в регионах, реализуемая по поручению президента России .

Международный женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" проходит в Новокузнецке 1-2 марта. Его участники - гости из 16 стран и 39 субъектов РФ, это женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообществ. В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, которые касаются развития моногородов, детского спорта, культуры, благоустройства.