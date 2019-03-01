CNBC: звезда "Черной пантеры" Джордан открыл бар в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по блокбастеру "Черная пантера" (Black Panther, 2018), инвестировал деньги в коктейль-бар на Манхэттене.

Заведение под названием Las’ Lap специализируется на приготовлении напитков на основе рома. "Ребенком я помогал своей бабушке печь ромовые бабы, которые занимали особое место в жизни моей семьи и в моем детстве", - рассказал Джордан в интервью телеканалу CNBC. "Теперь, когда я повзрослел, я вместе с лучшими друзьями инвестировал в ромовый бар", - сообщил актер.

"Черная пантера" завоевала четыре награды премии MTV, премию американской Гильдии актеров (за лучшие актерский и каскадерский составы), а также премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты. Лента удостоена "Оскара" в трех номинациях.