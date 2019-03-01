Порядка 500 волонтеров помогут жителям Приамурья с подключением цифрового ТВ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 марта. /ТАСС/. Порядка 500 волонтеров будут помогать жителям Амурской области подключить оборудование для перехода на цифровое телевещание, команды волонтеров сформированы в каждом районе региона, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового на цифровое телевещание, переход будет поэтапным, он начался в феврале и завершится 3 июня. Амурская область перейдет на цифровое телевещание 15 апреля. С запуском сети цифрового вещания граждане бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, который раньше предлагался только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка.

"В каждом районе специально для оказания помощи сформированы команды волонтеров, всего - 500 человек. Все они получат волонтерские книжки и будут обучены специалистами областного радиотелевизионного передающего центра в части подключения необходимого оборудования", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что оставить заявку на подключение оборудования можно по телефонам горячей линии.

"Самое главное для нас - это обеспечить возможность перехода на цифровое телевидение всем жителям области, вне зависимости от возможностей, возраста и материального благополучия", - процитировали на сайте губернатора Амурской области Василия Орлова.