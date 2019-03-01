Путин: государство продолжит улучшать условия жизни и работы женщин

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов", который проходит в Новокузнецке. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Подчеркну, государство и впредь будет создавать благоприятные условия для повышения профессиональной квалификации женщин, их личностной, творческой самореализации, уделять приоритетное внимание вопросам поддержки института семьи, материнства и детства", - говорится в сообщении.

Женщины в России работают в разных отраслях экономики, где успешно решают производственные задачи и становятся лидерами в сфере профессиональной деятельности, отметил Путин.

Международный женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" проходит в Новокузнецке 1-2 марта. Его участники - гости из 16 стран и 39 субъектов РФ, это женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообществ. В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, которые касаются развития моногородов, детского спорта, культуры, благоустройства.