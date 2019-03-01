Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Эбола в Демократической республике Конго

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК). Об этом в пятницу сообщается на сайте службы.

"По данным Всемирной организации здравоохранения в настоящее время в Демократической республике Конго сложилась напряженная ситуация по геморрагической лихорадке Эбола... Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок", - говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения ДРК, по состоянию на 26 февраля в стране с июля болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), заболели 875 человек, 551 из них умерли. Медицинские работники изучают 196 подозрительных случаев. Наибольшую обеспокоенность сейчас вызывает положение в районах Катва и Бутембо.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушение функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК уже десятая. 28 июля 2018 года органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.