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Варадеро вошел в тройку лучших пляжей мира по версии пользователей TripAdvisor

В лидерах также Байя-ду-Саншу, находящийся на принадлежащих Бразилии островах Фернанду-ди-Норонья, Игл Бич, расположенный на острове Аруба
Описание
© Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Пользователи сайта о путешествиях TripAdvisor назвали кубинский пляж Варадеро одним из лучших в мире. Как сообщило в четверг агентство Prensa Latina, Варадеро занял второе место в ежегодном авторитетном рейтинге Travellers’ Choice.

Свой выбор TripAdvisor сделал на основе анализа миллионов отзывов туристов со всего мира, в общей сложности в рейтинг вошли 25 пляжей. Первое место досталось Байя-ду-Саншу, находящемуся на принадлежащих Бразилии островах Фернанду-ди-Норонья, а тройку лидеров замкнул Игл Бич, расположенный на острове Аруба, принадлежащему Нидерландам. В прошлом году Варадеро занимал в рейтинге третье место.

Варадеро расположен на узком полуострове Икакос, в 140 км к востоку от Гаваны. Курорт зародился в 1872 году, а его развитие пришлось на начало 1930-х годов. В настоящее время Варадеро располагает почти 60 отелями с 21,5 тыс. номеров. Пляжи Варадеро, протянувшиеся на 20 км, давно признаны одними из самых чистых в мире. Варадеро популярен также как место дайвинга: там имеется более 20 дайвинг-центров.

Индустрия отдыха и развлечений считается самым динамичным сектором кубинской экономики и одним из главных источников поступления валюты в госказну. В 2018 году карибскую страну посетили рекордные 4,75 млн иностранных путешественников. В этом году остров рассчитывает принять 5 млн зарубежных туристов.

Теги
БразилияНидерландыКуба
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