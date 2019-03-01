СК РФ проверит информацию о махинациях при строительстве жилья для сирот в Калмыкии

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации движения Общероссийский народный фронт о махинациях при строительстве жилья для детей-сирот в Калмыкии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сегодня в эфире одного из федеральных каналов был показан сюжет о том, что в Калмыкии разгорается скандал вокруг жилья для детей-сирот. Как выяснили активисты ОНФ, дома для этой социально незащищенной категории граждан строились по цене, которая в несколько раз превышает рыночную, в результате сироты не могут получить жилье на протяжении нескольких лет. Также в сюжете говорится о завышении сметы одной из коммерческих фирм, которой достался подряд на 16 млн рублей. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия незамедлительно организовать доследственную проверку по данному факту", - сказала она.

По словам Петренко, в рамках проверки будут установлены все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие несоблюдению прав детей-сирот на получение полагающегося им жилья, а также установлены должностные лица, чьи действия либо бездействие повлекли эти нарушения. Ход проверки и принятие процессуального решения по ее результатам поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.