{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура на Урале проверяет школьную столовую из-за найденных в компоте червей

К проверке привлекли специалистов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после сообщений СМИ о выдаче компота с червями учащимся в школьной столовой в Каменск-Уральском (Свердловская область). Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация от учеников школы, что в столовой был выдан "компот с червями".

"Прокуратура города Каменска-Уральского по информации, размещенной в средствах массовой информации, организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства об охране жизни здоровья несовершеннолетних при организации питания обучающихся в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2", - говорится в сообщении.

К проверке привлечены специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Будут проведены выездные надзорные мероприятия в образовательном учреждении.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана правовая оценка деятельности образовательной организации, а также организации, оказывающей услуги питания в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСвердловская область
Кризис в Сирии
В лагере беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии выявлен факт заболевания проказой
Как заявили в Минобороны РФ, люди в лагере гибнут из-за переохлаждения, антисанитарии, кожных заболеваний, гриппа, кори и туберкулеза
Читать полностью