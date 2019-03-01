Прокуратура на Урале проверяет школьную столовую из-за найденных в компоте червей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после сообщений СМИ о выдаче компота с червями учащимся в школьной столовой в Каменск-Уральском (Свердловская область). Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация от учеников школы, что в столовой был выдан "компот с червями".

"Прокуратура города Каменска-Уральского по информации, размещенной в средствах массовой информации, организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства об охране жизни здоровья несовершеннолетних при организации питания обучающихся в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2", - говорится в сообщении.

К проверке привлечены специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Будут проведены выездные надзорные мероприятия в образовательном учреждении.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана правовая оценка деятельности образовательной организации, а также организации, оказывающей услуги питания в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.