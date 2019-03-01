В Благовещенске не выявили источник заражения гепатитом С онкобольных детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 марта. /ТАСС/. Источник заражения гепатитом С 12 детей, находящихся на лечении в онкоотделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске, не выявлен. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства по итогам общественного совета при министерстве здравоохранения Амурской области.

"Была создана межведомственная комиссия. Проведены проверки и обследования (в частности всех доноров крови, персонала онкоотделения больницы, документации всех детей), однако источник не выявлен", - говорится в сообщении.

На заседании было отмечено, что увеличение числа выявления случаев заболевания детей гематологического отделения гепатитом С может быть связано с улучшением качества диагностики.

Региональные власти совместно с правительством РФ и управлением Роспотребнадзора продолжают работу над установкой и предотвращением причин заражения детей онкогематологического отделения больницы, пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

"Источник заражения детей не определен. Но нам необходимо сделать все, чтобы исключить рецидивы подобной ситуации в дальнейшем. В больнице определенный комплекс мероприятий уже проведен, установлены камеры. Возможности минимизации любых рисков нужно рассмотреть и на станции переливания крови", - приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

В конце декабря 2018 года у 12 детей в возрасте от одного года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, был выявлен гепатит С. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, ситуацию взяли на контроль региональное правительство и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Ответ на вопрос, где и каким образом могли заразиться дети, должна дать экспертиза, так как дети выезжали на лечение в другие медучреждения за пределы региона. Документы детей передали в два медучреждения в центре страны для составления индивидуальных планов лечения и консультаций.